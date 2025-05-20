«Человек не должен жить в страхе»: онколог рассказала о признаках перерождения родинки
Онколог Батухтина: заметить перерождение родинки можно с помощью картирования
Фото: www.globallookpress.com/Christian Charisius
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Если вовремя обнаружить проблему и принять меры, экстренное лечение не потребуется.
Наиболее действенный способ вовремя заметить перерождение родинки — картирование поверхности всего тела (создание «паспорта кожи». — Прим. ред.). Об этом aif.ru рассказала заведующая отделением онкологии в НКЦ № 1 РНЦХ имени академика Петровского Елена Батухтина.
«Человек и не должен жить в страхе и постоянно осматривать себя. Сегодня есть возможность проведения картирования поверхности всего тела. В основе этого диагностического метода лежит программа цифровой дерматоскопической визуализации с автоматическим и ручным управлением, а также компьютерная система с программным обеспечением», — объяснила эксперт.
Первый этап диагностики — фотографирование всего тела. Программа замечает микроскопические изменения на поверхности кожи. Все они оцениваются дерматоскопически, анализируются и сравниваются при следующих анализах тела, добавила Батухтина.
С помощью дерматоскопии можно распознать подозрительные участки кожи. В 95% это позволяет поставить правильный диагноз и вовремя начать лечение. Каждому образованию присваивается номер и степень риска.
Каждый случай индивидуален. Иногда после картирования пациента отпускают под наблюдение на год. Кому-то может требоваться осмотр врача чаще, чтобы вовремя заметить и среагировать на перерождение родинки и провести хирургическое удаление. В таком случае после вмешательства не потребуется агрессивное лечение, отметила эксперт.
Регулярно проходить картирование необходимо тем, кто имеет на теле более 50 родинок, а также предрасположенность к злокачественным образованиям.
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