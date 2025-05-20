В Подмосковье изготовили реакторную установку для атомохода «Россия»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он станет самым мощным в мире и будет прокладывать морские пути в Арктике.

В Подмосковье построили первую реакторную установку «РИТМ-400» для сверхмощного ледокола «Россия». Эта серия в два раза мощнее прошлой версии. Ничего подобного в мире нет.

Команду для завершения работ дали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. По традиции атомные сердца для будущего ледокола получили уникальные имена.

«Мы все-таки пошли по богатырской линии. И решили назвать одного Добрыня Никитич, а другого Илья Муромец. И вот Добрыня и Илья скоро начнут путь в сторону Дальнего Востока, на «Звезду». Для ледокола нового поколения «Лидер», — заявил Алексей Лихачев.

«Россия» станет самым мощным атомоходом из всех существующих. Сможет разбивать толщу льда со скоростью до 20 километров в час. Будет прокладывать каналы для морских караванов. Кроме того, сам ледокол планируют использовать для доставки грузов в российские регионы и Европу.

Валентина Матвиенко поблагодарила сотрудников госкорпорации за вклад в развитие Арктики и освоение Северного морского пути. Председатель Совфеда отметила востребованность новых маршрутов, напомнив, что на Балтийском заводе идет строительство нескольких ледоколов.

«В год 80-летия освобождения Ленинграда от блокады на Балтийском заводе был заложен новый атомный ледокол уже нового класса, имя которому „Ленинград“. Жители блокадного Ленинграда, руководители ветеранских организаций обратились с просьбой дать имя современному ледоколу „Ленинград“ в память о подвиге тех, кто защищал Ленинград, жителей блокадного Ленинграда», — сказала Валентина Матвиенко.

Наша страна — единственная в мире обладает атомным ледокольным флотом. На службе у России восемь таких судов. Последний из них — «Якутия» — также был построен на Балтийском заводе.