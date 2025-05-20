Умерла звезда сериалов «Папины дочки» и «Склифосовский» Наталья Пикула

Фото: Кадр из сериала "Другие"

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Последние годы жизни актриса боролась с онкологией.

На 52-м году жизни умерла актриса Наталья Пикула, сыгравшая в сериалах «Папины дочки» и «Склифосовский». Артистка была тяжело больна и в последнее время боролась с раком, пишет РИА Новости со ссылкой на ее друга, сценариста Илью Замешаева.

«К сожалению, это правда. Насколько мне известно, Наталья скончалась из-за онкологии», — рассказал он агентству.

Наталье Пикула был 51 год. Прощание с актрисой состоится 23 мая в 11:00 в 50-й клинической больнице Москвы.

Актриса родилась в 1974 году в Москве. Она училась в Московском институте современного искусства (мастерская И. М. Тарханова) и еще во время студенчества начала сниматься в кино. В ее фильмографии свыше 130 работ, в частности, «Склифосовский», «Папины дочки», «След» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла народная артистка России и звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская. Она также известна по роли в фильме Бориса Долина «Слепая птица»