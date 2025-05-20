Издевалась над мужем? Против супруги Байдена могут возбудить уголовное дело

Против жены Байдена могут возбудить уголовное дело за жестокость к пожилым людям

Фото: www.globallookpress.com/Alexis Sciard

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Недавно стало известно, что бывший президент США болен агрессивной формой рака предстательной железы.

Против супруги экс-президента США Джо Байдена, Джилл, могут возбудить уголовное дело о жестоком обращении с пожилыми людьми, пишет издание MSN.

Несколько дней назад стало известно, что политик болен агрессивной формой рака предстательной железы. Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа предположили, что его предшественник находился в тяжелом состоянии продолжительное время, а его близкие — в том числе супруга Джилл Байден — скрывали это ради личной выгоды.

«Бывший корреспондент Fox News <…> (ныне сотрудник Министерства юстиции США Лео Джеймс Террелл. — Прим. ред.), несмотря на его правительственную должность, поделился постом с правого аккаунта, в котором утверждалось, что «она (Джилл Байден. — При. ред.) знала о проблемах со здоровьем президента Байдена. Но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента», — сказано в публикации издания.

Газета The Wall Street Journal писала, что близкое окружение Байдена пресекало среди чиновников разговоры о его когнитивных способностях в период президентских выборов в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у бывшего президента США Джо Байдена выявили рак.