В Москве откроют первый городской бьюти-коворкинг

Фото: 5-tv.ru

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До 2026 года там можно забронировать место бесплатно.

В Москве начнет работу бесплатный городской бьюти-коврокинг для специалистов, которые заняты в сфере красоты. Пространство откроется 30 мая, там уже оборудовали больше 50 рабочих мест, сообщает портал mos.ru.

Коворкинг находится в столичном районе Отрадное на улице Декабристов, 17. Там разместили рабочие зоны, кабинеты для процедур со всем необходимым оборудованием и площадку, где можно приобрести товары московских брендов.

«Мы открываем этот коворкинг, чтобы поддержать специалистов бьюти-направления, дать им инструменты для роста и вывести московскую сферу красоты на новый уровень», — рассказала руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома порталу mos.ru.

До 2026 года забронировать рабочее место там можно бесплатно. Сделать это могут самозанятые, индивидуальные предприниматели или компании, зарегистрированные в Москве и оказывающие услуги в сфере красоты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.