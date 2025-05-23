Знахарки, гипнотизеры и Бог: откровенные разговоры о возможном апокалипсисе

Фото, видео: 5-tv.ru

Поспеши! Знания — страшная сила, которая медленно ведет мир в тупик, ведь мы еще не научились этой силой управлять!

Если тайны потеряют приватность — обществу наступит конец! Острый разговор про отсутсвие границ, ясновидение, святость и деградацию, — эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru пообщалась команда сериала «Гипнозис».

Пожалуй, за порцией мистики и к гадалке ходить не нужно. Глаза — вот она дверь по ту сторону реальности. Зеркало души, самая оголенная и, наверное, интимная деталь человеческой плоти. Ведь через них можно разглядеть всю сакральность наших мыслей и даже желание их спрятать. Разве это не чудо природы, которое вручили человеку?

«Глаза — самое частое и, наверное, самое загадочное, что мы видим в своей жизни. Я вот смотрю Вам в глаза и провожу анализ прямо сейчас», — рассуждает телеведущий Гавриил Гордеев.

Зачастую, глаза могут и путать мысли. Сбивать голову с ног, искажая реальность. Как пример, режиссер «Гипнозиса» Тимофей Жалнин изначально увидел Даниила Страхова по-другому, артистом «в маске», которая не ложится на существование в этом сериале.

«Меня режиссер не хотел брать на эту роль. Долго не могли пересечься. Он сомневался, что со мной вообще стоит встречаться. Та маска, которая с точки зрения Тимофея приклеилась ко мне, не соответствовала его представлениям. А потом встреча все поменяла!» — вспоминает артист.

Общество, изображенное в «Гипнозисе» — игра над воображением человека. Вызов в сторону того, а что бы стало с миром, если определенные структуры, занимающиеся расследованием и духовенством… — адвокаты, следователи, священники получили бы способность ясновидения. Консолидировать несовместимое — поиск ответов и моментальное их наличие, возможно, к счастью, только в кино. В противном случае — нас бы ожидал моментальный хаос.

Даниил Страхов, сыгравший роль частного детектива со сверхспособностями, имел возможность на себе ощутить, как вершить порядок, который ведет людей не к справедливости, а к гибели и деградации.

«Если бы какой-то процент людей обладал подобными качествами, то мы давно бы погибли. Я снялся в сказке. А бывает ли на самом деле — не могу судить!»

В наши дни откровенничать об опыте со знахарками, гадалками и прочими «ведующими» силами — нужно довольно избирательно и осторожно. Но как бы ни было, они — часть нашей культуры, которую очистить от исторического опыта крайне сложно.

«Статистика показывает, что в момент тяжелых времен появляется пена и во главе этой пены знахари и экстрасенсы! Но человеку со сверхспособностями тяжело не сойти с ума от них. Знаю таких лично. Это тяжелый труд!» — говорит телеведущий Сергей Дружко.

Несмотря на веру в «иные» силы, Дружко считает, что знать о том, что уготовано тебе завтра — не всегда хорошо, ведь интерес к жизни теряется. И в этом есть истина.

Наверное, стойкость перед соблазнами «познать другую реальность» у поколения, расцветающего в наши дни, довольно сильная. Стоит отметить, что сходить к гадалке сейчас — это, и правда, больше соблазн, нежели обычная практика, чтобы решить проблему.

Актер сериала Евгений Коряковский разрешил приоткрыть занавеску и рассказал, как в детстве бабушка его водила к ведунье, но тогда — это было, хоть и массовым, но очень честным «ремеслом». Сейчас же люди раскачивают на сверхспосообностях свое эго и кошелек. И, если это не остановить, то окончательный распад ценностей близок.

«Когда-то бабушка меня водила на конец деревни к знахарке. Все знали, что она справляется. Что-то делала. А сейчас этого стало так много и в дурном качестве. Такие бабушки, хоть и не сильно официальная и понятная, но часть нашей культуры!» — делится Коряковский.

«Гипнозис» стал глотком яда, прививкой от жажды безграничных возможностей. И дал понять, что все-таки в тайнах и неведении кроется островок нашего спасения. Но и любое искушение — наш хороший урок и прокачка ментальных сил. Как сказал Сергей Дружко, вся жизнь построена на том, что эгоизм побеждает эгоизм, и это, действительно, развивает общество!

Ранее, писал 5-tv.ru, почему Страхов не любит психотерапевтов и гипнотизеров.