На фестивале «Лапки» москвичам представят городские сервисы заботы о питомцах

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Мероприятие пройдет 24–25 мая в парке «Ходынское поле».

Онлайн-ресурсы для домашних животных, такие как суперсервис «Мой питомец», электронная запись к ветеринару, спецпроект «В парк — с собакой» и «Как стать суперхозяином» представят гостям фестиваля «Лапки» 24 и 25 мая в парке «Ходынское поле».

Кроме того, пройдут прямые трансляции из Московского зоопарка. Там жителям города расскажут о городских цифровых сервисах, которые предназначены для питомцев. Об этом сообщает один из организаторов фестиваля, портал mos.ru.

«Город заботится о комфорте питомцев и их хозяев: жителям доступны благоустроенные площадки для выгула, специальные пространства для игр с животными, а чтобы здоровье питомцев всегда было под контролем, на mos.ru созданы удобные сервисы. Подробнее об этом можно будет узнать на фестивале «Лапки“», — привел комментарий пресс-службы Департамента информационных технологий портал mos.ru.

На мероприятии эксперты расскажут об инструментах для владельцев домашних питомцев в столице. В частности, о суперсервисе «Мой питомец», где можно посмотреть историю визитов в городские ветклиники и проверить, необходима ли питомцу вакцинация.

Также гостям объяснят, как записаться к ветеринару онлайн, что нужно знать перед тем как заводить питомца, и напомнят про безопасные места для прогулки с животными.

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