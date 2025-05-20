Мама рядом: фото сына Шепелева и Фриске растрогало поклонников певицы

Год рождения Фриске совпал с номером ее сына на баскетбольной форме

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Артистка ушла из жизни в 2015 году, когда ее наследнику было два года.

Фото Платона Шепелева, сына певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева растрогало фанатов исполнительницы. О том, что вывело интернет-пользователей на эмоции, написало издание 7Дней.ru.

Не так давно Дмитрий поделился фотографией сына. Мальчик увлекся баскетболом и стал обладателем новой спортивной формы, на которой красуется его фамилия. Однако подписчики Шепелева-старшего обратили внимание на цифры, изображенные на майке. На спортивных соревнованиях звездный наследник будет выступать под номером 74.

«Год рождения Жанны…», — отметили фанаты.

Кроме того, Платон родился 7 апреля, что можно записать как 07.04. Интернет-пользователи выразили надежду, что под таким номером сыну певицы и телеведущего будет вдвойне комфортно выступать на соревнованиях. Ведь такие символичные цифры должны принести мальчику удачу.

«Сегодня большой день для Платона! Первая именная форма баскетбольного клуба и личный номер! Он очень долго об этом мечтал. Поздравляю сына и желаю больших побед!», — написал знаменитый папа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании детей.