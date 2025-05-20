Захарова: спектакль Зеленского с попыткой сорвать переговоры с РФ провалился

Фото, видео: www.globallookpress.com/www.capitalpictures.com; 5-tv.ru

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Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что инициатива об обмене пленными принадлежит российской стороне.

Спектакль президента киевского режима, направленный на то, чтобы сорвать переговоры в Стамбуле, с треском провалился. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Спектакль — это неопределенность украинского президента Владимира Зеленского с участием в переговорах в Стамбуле, объяснила дипломат. Глава киевского режима постоянно советовался с европейскими кураторами, на российскую делегацию пытались оказать психологическое давление.

«Они попытались оказать психологическое давление на российскую делегацию, которая, как и было изначально заявлено президентом России, 15 мая прибыла в Стамбул и готовилась к встрече с украинскими представителями», — рассказала Захарова.

Она добавила, что украинская сторона ошибалась, делая ставку на то, что перенос переговоров заставит Москву отказаться от их проведения.

«В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился», — заключила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что инициатива об обмене пленными с Украиной принадлежит российской стороне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что потеря целостности Украины произошла по вине Запада. Захарова подчеркнула, что европейские страны вмешиваются в дела Киева с определенной периодичностью.