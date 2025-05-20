«Как диван из девяностых»: какие элементы в одежде выдают тарелочницу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Как избежать «гламурного провала» и произвести хорошее впечатление на свидании?

Не стоит на свидание надевать шпильки и слишком облегающее платье, так как можно сойти за тарелочницу (так называют девушек, которые идут на свидание с целью бесплатно пообедать в ресторане или кафе. — Прим. ред.). О том, как вычислить таких, и самой не стать одной из них, рассказала стилист-имиджмейкер Вероника Лемле в беседе с 5-tv.ru.

Обтягивающее, леопард, стразы

Девиз таких девушек: чем ярче, тем лучше. Одежду же они носят, как правило, ту, что буквально «впивается» в тело.

«Если платье настолько обтягивающее, что можно без рентгена определить марку колготок, то это оно. Тарелочницы, свято верят: чем сильнее ткань напоминает вторую кожу, тем сексуальнее образ. Особый шик: сочетание такого наряда с прозрачными вставками в самых неожиданных местах», — говорит стилист.

Если акцентом образа становится леопардовый принт, то это тоже будет модным провалом и даже «криком о помощи», напоминает эксперт. Особенно если принт сочетается с кислотно-розовым или золотым. Лемле добавляет, что леопард сам по себе — не преступление, надо лишь научиться правильно его носить.

«Как носить правильно? Один предмет с леопардом плюс нейтральные вещи, иначе рискуете выглядеть как диван из девяностых», — говорит эксперт.

Третий пункт — блеск, который видно из космоса. Например, когда платье полностью покрыто пайетками, а в руках клатч с пайетками. Если все это дополняют еще и джинсы, расшитые стразами — это полная катастрофа.

Надписи, бижутерия, акценты

Надписи на одежде, которые вдохновляют — это тоже уже совсем не модно. Например, что-то вроде «sexy queen» (с английского — «сексуальная королева». — Прим. ред.).

«Если ваша футболка кричит громче, чем вы сами — это повод задуматься», — говорит эксперт.

Бижутерия размером с блюдце и сумки с поддельными логотипами — тоже полный провал.

«Все это создает образ: я богата, но только в своем воображении», — отмечает стилист.

Как говорит эксперт, одна качественная вещь лучше, чем десять дешевых.

Золотое правило: если в вашем наряде больше трех ярких элементов, то остановитесь и переоденьтесь.

«Один яркий акцент сильнее, чем пять. Качество важнее количества. Лучше простая, но хорошая вещь», — объясняет эксперт.

Макияж и загар

Яркий макияж с наращенными ресницами, брови с пышным перманентом и губы-пельмени также выдают тарелочницу.

«Макияж должен подчеркивать вашу красоту, а не изменять лицо до неузнаваемости», — говорит Лемле.

И напоследок: загар — это, конечно, прекрасно, уточняет эксперт, но, когда лицо на три тона темнее шеи, а руки напоминают гриль, стоит пересмотреть подход.

Вероника Лемле подчеркивает, стиль — это, прежде всего, не кричащие детали, а умение подать себя.

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