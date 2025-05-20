Бастрыкин: уголовное дело о теракте в «Крокусе» насчитывает 500 томов

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Скоро оно будет передано в суд.

Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» насчитывает 500 томов. Потерпевшими по нему проходят 2307 человек, допрошено одна тысяча свидетелей. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума.

«Мы быстро отреагировали на это преступление вместе с нашими коллегами из МВД и ФСБ. Сразу задержали четырех исполнителей. Уже 19 человек арестовано», — отметил Бастрыкин.

Он объяснил, что в РФ мигрантами совершаются не только уголовные преступления — растет и террористическая активность. Трагедия в «Крокусе» — яркий тому пример, отметил председатель СК РФ.

«Проведена огромная следственная работа, 300 осмотров предметов проведено, две с половиной тысячи судебных экспертиз. Скоро дело будет направлено в суд», — заключил Бастрыкин.

Теракт в «Крокусе»

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Менее чем за 12 часов их удалось поймать.

Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подростки сняли видео, как катаются по сгоревшему залу «Крокуса».