Картофельный бунт: почему так сильно подорожал овощ

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Эксперт спрогнозировал, во сколько россиянам обойдется килограмм осенью.

Цены на картофель не опустятся до предыдущего уровня. Такое мнение выразил URA.RU финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин.

По словам эксперта, будущая стоимость овоща будет зависеть от урожая, который соберут осенью. Но не стоит надеяться, что цены вернутся к уровню до подорожания, указал он.

«Если погодные условия будут благоприятные для урожая в сентябре, то цены естественным образом пойдут вниз, может быть, процентов на 50-60. Но на тот уровень, с которого они выросли с прошлого года, цены уже не вернутся», — уверен специалист.

Экономист пояснил, что картофель для россиян — это второй по популярности продукт после хлеба, поэтому он стабильно приобретается в больших количествах.

Он отметил, что в среднем оптовая цена за килограмм картофеля с 30 рублей за килограмм поднялась до 46-51 рубля за тот же килограмм. Если же снижение стоимости этого продукта все же произойдет, то цена на него составит в среднем 36-37 рублей за килограмм, спрогнозировал Калугин.

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