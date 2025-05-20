На страже воды: на Неве протестировали модернизированный патрульный катер
На Неве протестировали модернизированный патрульный катер
Фото, видео: 5-tv.ru
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Обновленное судно с мощным двигателем и дистанционным управлением якорем успешно прошло испытания.
В акватории Невы испытали модернизированный катер. В ближайшее время обновленная модель поступит на госслужбу.
Судно предназначено для патрулирования и спасения на воде. Рассчитали нагрузку больших волн и сильного ветра. Бросать и поднимать якорь можно дистанционно.
Катер оснащен более мощным мотором в двести лошадиных сил. А благодаря гидролифту судно может без проблем проходить по мелководью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут обеспечивать безопасность на воде в Петербурге. Чтобы снизить количество происшествий, в акватории Невы и на каналах начали действовать новые правила. Подробнее читайте в нашем материале.