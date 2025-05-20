Самый неожиданный сезон: главные модные тренды лета 2025

Стилист Лемле: этим летом в моду вернутся латекс и неон

Фото, видео: 5-tv.ru

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В обиход снова входят тренды 2000-х.

Лето 2025-го обещает стать одним из самых ярких и неожиданных сезонов в мире моды. Стиль становится более многослойным и эффектным. Стилист-имиджмейкер Вероника Лемле эксклюзивно для 5-tv.ru поделилась главными трендами этого сезона, которые стоит внедрить в свой гардероб уже сейчас.

Мокрый блеск, латекс и прозрачность

Один из главных визуальных акцентов лета, как говорит эксперт, ткани с эффектом влажного сияния. На последних показах известных премиальных брендов доминировал латекс, пайетки, а также полупрозрачные материалы.

Как носить: необязательно составлять образ полностью из блестящей ткани, достаточно будет и одной детали — блестящего клатча или пояса, который сделает образ интереснее.

Неоновый минимализм

Если еще совсем недавно в моде были пастельные тона, то в последнем сезоне модные дома представили коллекции в ярких, неоновых цветах.

Как носить: используйте один яркий элемент — платье, брюки, жакет — и сочетайте его с нейтральной базой: белым, черным или бежевым.

Возвращение джинсов 2000-х

Джинсы с низкой посадкой, декоративными элементами и потертостями вновь в моде. Однако сегодня они приобрели новое прочтение — в сочетании с объемными рубашками, строгими пиджаками и базовыми топами.

Как носить: джинсы в духе 2000-х дополняйте более сдержанным верхом — например, приталенным жакетом или шелковой рубашкой.

Розовый снова в центре внимания

Тренд на розовый, ставший актуальным после выхода фильма «Барби», получил продолжение в 2025 году. Розовый стал насыщеннее — в моде фуксия, маджента и «горячий» розовый. Ряд люксовых брендов активно использовал эти оттенки в летних коллекциях.

Как носить: возможны как образы, полностью собранные из розовых вещей, так и комбинации с черным или белым, которые уравновешивают яркий цвет.

Макси-длина возвращается

Платья и юбки в пол снова возвращаются в моду. Романтичные образы и легкие, струящиеся ткани, разрезы и силуэты 1990-х годов были замечены в коллекциях люксовых брендов.

Как носить: сочетайте такие изделия с массивной обувью — ботинками или сандалиями, чтобы создать сбалансированный образ.

Тренд на оголенность

Прозрачные вставки, смелые вырезы, открытая спина — в 2025 году дизайнеры предлагают элегантную интерпретацию откровенности.

Как носить: акцентируйте внимание на одной детали — например, платье с открытой спиной, оставив остальную часть образа максимально сдержанной.

Обувь

Этим летом особенно актуальны массивные сандалии и балетки на платформе.

Как носить: балетки с носками и мини-юбками — один из самых трендовых вариантов этого сезона. А сандалии можно сочетать с платьями макси или широкими брюками.

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