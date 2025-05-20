Лавров: Россия не оставит православных людей Украины в беде

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Киевский режим прикладывает немало усилий, чтобы истребить русский язык и ее культуру.

Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе приема по случаю православной Пасхи.

«Объявленные президентом России Владимиром Путиным перемирие по случаю Пасхи, а также его инициатива по случаю Дня Победы были, как вы знаете, проигнорированы режимом Зеленского», — напомнил глава МИДа.

Он объяснил, что это решение киевских властей не удивило ни российскую сторону, ни наблюдателей со стороны.

Лавров добавил, что после насильственного захвата власти в 2014 году киевский режим преследует конкретную цель — истребить все, что так или иначе связано с Россией. Речь идет о русском языке, культуре, традициях, средствах массовой информации и, конечно, каноническом православии.

«Трагичным и в то же время наглядным примером его человеконенавистнической сущности стало многолетнее гонение на крупнейшую конфессию страны — Украинскую православную церковь, которую засевшие в Киеве власти вплотную подвели к юридической ликвидации», — рассказал министр иностранных дел.

Продолжаются захваты храмов, вандализм, нападения на священников и прихожан, отметил Лавров. Особенно жестоким актом надругательства над чувствами верующих стала организация в Киево-Печерской лавре работ по «инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых». Поручили эти работы ветеринарам.

«Эти кощунства осуществляются при попустительстве и даже поддержке многих стран Европы, где поднимают головы призраки неонацизма и сатанизма. Хочу заверить всех присутствующих, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе место в духовной жизни народа на украинских землях», — заключил глава МИДа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор.