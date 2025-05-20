Безопасные ягоды: как выбрать полезную и вкусную клубнику

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Внешний вид этого продукта может о многом рассказать потенциальному покупателю.

Глянцевая клубника способна нанести вред организму. Об этом изданию Lenta.ru рассказала директор Центра компетенций Роскачества в области пищевой безопасности Елена Спеценко.

По словам эксперта, внешний вид ягод может о многом рассказать покупателю. Заметный глянцевой блеск указывает на обработку веществами для того, чтобы продлить срок хранения. Эти химикаты могут навредить здоровью человека.

Однако и непрезентабельный вид плодов — это плохой признак.

«Насторожить должны и следы плесени. Это означает, что ягоды уже начали портиться и могут содержать опасные токсины. Темные пятна, вмятины и повреждения на поверхности также говорят о неправильном хранении или начале гниения», — объяснила специалист.

Стоит обратить внимание и на запах клубники. У свежих ягод он яркий, насыщенный и сладкий. А если вы чувствуете горечь или кислоту, то стоит отказаться от покупки, так как эти плоды уже начали портиться, предупредила эксперт.

По консистенции ягоды должны быть упругими. А мягкой и водянистой становится перезревшая клубника. В таких плодах довольно быстро начинают размножаться бактерии.

Со следами насекомых или поврежденная клубника также является плохим выбором, уверена специалист. Подобные ягоды могут быть заражены личинками и микроорганизмами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие опасности таит в себе клубника.