Еще не время: чем опасны для здоровья майские арбузы
Биолог Наполов: в майских арбузах содержится много нитратов — это опасно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Весенние плоды отличаются от осенних способом выращивания.
В майских арбузах может быть много нитратов. Об этом изданию Lenta.ru рассказал биолог Виталий Наполов.
«Если есть культуры, которые нитраты в принципе не накапливают, то в арбузах, это, опять же, их особенность, нитраты могут длительное время сохраняться. То есть в майских арбузах может быть повышенное содержание нитратов», — объяснил эксперт.
По словам специалиста, покупать арбузы в конце весны можно, но нужно быть осторожными и употреблять их в очень ограниченных количествах. Иначе возрастает риск интоксикации, что сопровождается рвотой и расстройством пищеварительной системы.
Особенность майских арбузов в том, что их выращивают в закрытом грунте, а это значит, что растения «подкармливали» большим количеством азотных удобрений.
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