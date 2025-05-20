«Справедливое урегулирование»: Лавров о позиции России по украинскому кризису

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Путин обозначил подход РФ в ходе телефонного разговора с Трампом.

Россия выступает за справедливое урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе приема по случаю православной Пасхи.

Глава МИДа отметил, что российская сторона обозначила свою позицию в том числе и в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

«Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом», — сказал Лавров.

Справедливое урегулирование конфликта — ключ к тому, чтобы восстановить православный народ Украины в правах, отметил министр иностранных дел РФ. Киевский режим пытается истребить все, что связано с Россией — язык, культуру, традиции, СМИ и каноническое православие.

«Трагичным и в то же время наглядным примером его человеконенавистнической сущности стало многолетнее гонение на крупнейшую конфессию страны — Украинскую православную церковь, которую засевшие в Киеве власти вплотную подвели к юридической ликвидации», — объяснил глава МИДа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал главное о прошедшей встрече делегаций России и Украины.