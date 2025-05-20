Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Музыкант растрогал подписчиков искренним признанием.

Певица Наталья Подольская отмечает день рождения. В честь праздника ее муж музыкант Владимир Пресняков-младший подготовил трогательное послание. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Он собрал воедино все их счастливые моменты, как проходила свадьба, как певица в белоснежном платье поцеловала супруга и как росли их дети. А также прикрепил к подарку признание в любви.

«Любовь моя! Вот уже 20 лет ты делаешь меня абсолютно счастливым. И я хочу быть уверен, что делаю такой же счастливой тебя. Спасибо тебе за каждый день нашей совместной жизни и наших деток, за нашу семью, за наши песни и за нашу любовь. Ты мой воздух! С днем рождения, Туся!» — поздравил он Подольскую.

Певице исполнилось 43 года. При этом создается впечатление будто она совершенно не меняется. Хотя сама артистка призывает женщин не бояться взрослеть, она не стыдится прожитых лет и признается, что нравится себе гораздо больше, чем в 23 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Подольская и Пресняков заговорили про измены.