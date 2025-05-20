Не доводите себя до язвы: во время приема каких лекарств нельзя пить кофе

Фото: 5-tv.ru

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Любителям бодрящего напитка стоит быть осторожными, ведь такое сочетание чревато большими проблемами со здоровьем.

Кофе нельзя смешивать с жаропонижающими и противозачаточными. Об этом рассказала изданию Газета.ru врач-терапевт Назифат Уртенова.

По словам эксперта, не все препараты совместимы с этим бодрящим напитком. И даже если в инструкции к лекарствам нет предупреждения об этом, то рекомендацию все равно стоит принять во внимание.

«Опасность представляет совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Так, кофеин может усиливать нагрузку на печень при приеме парацетамола, повышая риск токсического повреждения. А ибупрофен и аспирин в сочетании с кофе усиливает раздражение желудка, в связи с чем возможны боли, изжога, язвы», — пояснила врач.

Кроме того, данный напиток несовместим с противозачаточными. Это связано с тем, что эстрогены замедляют выведение кофеина из организма. В результате он накапливается и может вызывать головную боль, тревожность и бессонницу.

К несвоевременному выводу кофеина из организма приводят и антибиотики-фторхинолоны, что также может стать причиной нарушений сна, а еще нервозности и дрожи. Сочетать антибиотики из группы тетрациклины с кофе врач тоже не рекомендовала. Кислоты, содержащиеся в напитке, ухудшают всасывание препарата.

Во время приема антидепрессантов и психотропных медикаментов также стоит отказаться от кофе. В зависимости от классификации данных лекарств, такое сочетание может привести либо к резкому повышению артериального давления и стать причиной гипертонического криза, либо усилить возбуждение, тревожность и спровоцировать бессонницу, объяснила терапевт.

Также данный напиток снижает чувствительность к инсулину, но при этом повышает уровень глюкозы в крови. Поэтому людям, страдающим диабетом, с кофе стоит быть особенно осторожными. Ведь эффективность лекарств снижается, а риск скачков сахара увеличивается, предупредила доктор.

Кофе также ослабляет действия медикаментов, назначаемых при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Что может вызвать тахикардию, повышение давления и аритмию.

Судороги и повышенное возбуждение кофеин вызывает, если сочетать его с противосудорожными препаратами.

«Следует знать, что кофе, а точнее танин и кофеин, которые в нем содержатся, мешают усвоению железа в кишечнике. Поэтому препараты железа с кофе несовместимы. Особенно опасно пить кофе сразу после приема — эффективность терапии снижается», — уточнила доктор.

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