Третий день встреч: Москва и Пекин расширяют экономическое сотрудничество

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На российско-китайском форуме в Хабаровске делегаты из Поднебесной посещают местные предприятия и обсуждают развитие пограничной инфраструктуры на Большом Уссурийском острове.

Большая торговля, совместная промышленность и миллионы туристов. В Хабаровске продолжается российско-китайский форум. И очередной день стал по-настоящему показательным. Делегаты из Поднебесной изучали российские предприятия и строили планы на грандиозные проекты в совершенно различных сферах. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера о том, как это было и о чем уже удалось договориться.

Третий день российско-китайского форума — это индивидуальные программы у китайских гостей на российских предприятиях — день бизнеса в полях.

«Основная специализация, специфика хабаровского форума — то, что это крупнейший промышленный логистический центр и промышленная кооперация на сегодняшний день, в которой заинтересована и Россия, и Китайская Народная Республика. Это центр внимания данного форума», — заявил заместитель директора фонда «Росконгресс» Игорь Павлов.

Главный проект, который продвигает форум, — о совместном использовании острова Большой Уссурийский. Он на Амуре и государственной границей разделен надвое. Планируется построить крупный пограничный переход, рассчитанный и на туристов, и на грузовой поток до 1,3 миллиона тонн грузов. С российской стороны будет индустриальный парк — готовая инфраструктура для китайского бизнеса и инвестиций.

«Когда собираются вместе столько умных людей, рождаются интересные идеи», — сказал генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.

Проект обречен на успех и необходим уже сегодня. Совместные российско-китайские предприятия даже без господдержки уже работают на Дальнем Востоке.

«Особенность этого производства в том, что здесь из китайских комплектующих собирают машины, ориентированные на конкретного российского производителя. Вот, например, этот экскаватор создан специально для Хабаровска. Обратите внимание: вот это обычные гусеницы, а эти созданы специально для хабаровских болот», — поделился корреспондент Евгений Подтергера.

Всего за восемь лет компания выросла — теперь поставляет свои бульдозеры по всей России. А с этого года они умудряются продавать даже в Белоруссию. Некоторые решения, которые применяют здесь, составляют серьезную конкуренцию известным производителям.

«Мы герметизируем все швы. Это позволяет избежать попадания пыли, не впускает внутрь холод и снег», — объяснил директор цеха сборки бульдозеров Василий Жариков.

Впрочем, и российскому бизнесу интересен китайский рынок — быстрорастущий, с невероятным потенциалом потребления.

Настоящее экономическое чудо в Китае совершили пивовары из России. За год экспорт пенного напитка в Поднебесную увеличился на 50%. Для Китая разработали даже свои виды пивных дрожжей.

«В последние годы мы выпустили несколько эксклюзивных сортов для китайского потребителя», — сказала начальник производственной лаборатории филиала «Балтика-Хабаровск» Виктория Гарпус.

Российское пиво стало настолько популярным, что в Китае появились его подделки. Пришлось даже придумывать систему безопасности — особую маркировку.

«Действительно наши китайские потребители любят наш продукт и ценят его», — заявил директор филиала «Балтика-Хабаровск» Роман Дегтярев.

Российско-китайские отношения — это постоянный диалог. На полях форума неоднократно звучала мысль о том, чтобы мероприятие стало ежегодным — удобная и продуктивная получилась площадка для переговоров.