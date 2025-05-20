«Возможно все»: ветераны СВО о предстоящем покорении Эльбруса

Фото, видео: пресс-служба ГК «ММЦ»; 5-tv.ru

Участники спецоперации совершат восхождение на протезах.

Эти герои СВО бросают вызов судьбе, себе и… Эльбрусу! Ветераны спецоперации, которые получили тяжелые травмы, стирают границы возможного, готовясь к покорению самой высокой точки Европы. В их распоряжении — новейшие методики и тренировки, а также последние достижения в протезировании. За уникальным экспериментом наблюдает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Лучшие врачи страны готовят ветеранов СВО к покорению Эльбруса. Этим летом, несмотря на травмы, они совершат первое в мире групповое восхождение на самую высокую гору Европы на протезах. Их девиз — «Время сильных».

«Я прошел многое, я видел почти всю линию фронта, меня ничто не останавливало. Эльбрус — это не предел, это только начало. Того, что в гражданской сфере я могу сейчас своим характером доказать и показать, что я могу это сделать», — отмечает Артем Тумак, участник СВО.

Сейчас герои адаптируются к нагрузкам в уникальной климатической камере. В ней можно моделировать условия пустыни, тропиков и высокогорья.

На панели управления регулируется температура, влажность и уровень кислорода. Вот сейчас участники проекта в этой камере словно на высоте 2300 метров над уровнем моря. Можно создать условия такие же, как на вершине Эльбруса: температура — минус 20, высота — 5600 метров.

Нагрузку увеличивают поэтапно. Функциональная подготовка к восхождению проходит в сочинской «СпортМедКлинике». Это новейший специализированный центр спортивной медицины и реабилитации. Здесь для участников проекта разработали первый в России уникальный комплекс тренировок и восстановительных процедур на самом современном оборудовании, чтобы вывести физические возможности на максимум.

«Здесь есть три составляющих успеха. Это люди, технологии и методики. Мы разработали программу, которая позволит в максимально короткие сроки подготовить людей к выходу на такую высоту и сделать это с максимально раскрытым ресурсом возможности организма», — объясняет Александр Фокин, заместитель главного врача по физической и реабилитационной медицине «СпортМедКлиники».

Участники проекта «Время сильных» проходят специально разработанный длинный путь подготовки к восхождению на Эльбрус. Начали в апреле с комплексной диагностики в клинике высоких технологий «Белоостров», где после оценки здоровья к штурму Эльбруса допустили восемь человек. Протезы для каждого ветерана СВО модернизировали и сделали комфортнее.

«Что я, что все ребята, мы готовы. Мы рвемся вперед, двигаемся дальше и мы покорим этот Эльбрус. Надо доказать и показать таким же людям, как и мы, инвалидам, кто без рук, кто без ног, показать, что возможно все», — заявляет Анатолий Кудряшов, участник СВО.

На баскетбольной площадке ветераны СВО подбадривают друг друга, радуются победам и каждому шагу на пути к Эльбрусу. Бойцы уже стали командой.

Десантник Руслан Авзалов не только лихо забивает мячи, но и превосходно жмет штангу. Он мастер спорта по пауэрлифтингу.

До СВО Руслан служил по контракту. В 2022 году сам пришел в военкомат и попросил отправить его на фронт. Говорит, всегда мечтал о горах.

«Как я поднимусь, возможно, я буду покорять более высокие горы, так как я уже посмотрел про Эверест. Там из России не было ни одного инвалида на протезе, кто поднялся до самой вершины», — отмечает Руслан Авзалов, участник СВО.

Даже для здорового человека Эльбрус — испытание. Для инвалида — вдвойне.

Все этапы подготовки и диагностики вместе с участниками проекта проходит и съемочная группа «Известий». Мы с оператором поднимемся на вершину Эльбруса, как бы это не было тяжело. Чтобы все снять и показать.

Ведущие специалисты компании «Бионика 2.0» адаптировали протезы участников проекта так, чтобы было комфортно подниматься в верх по склону и спускаться.

«Мы изготовили им новые гильзы с идеальным прилеганием. Для того чтобы во время подъема и спуска они не чувствовали боли и не отвлекались на это», — объясняет Виталий Дегтярев, протезист нижних конечностей компании «Бионика 2.0».

Настраивать протезы будут уже во время акклиматизационных выходов. В конце мая группа ветеранов СВО вместе с опытными гидами и командой сопровождения отправится в Кабардино-Балкарию на первые тренировочные восхождения. Им предстоит подняться на высоту 4800 метров над уровнем моря, а уже в июле штурмовать Эльбрус.