Сотрудники МЧС проверяют катера для перевозки туристов в Дагестане

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Рейды проходят в Сулакском каньоне.

В Дагестане силовики пытаются навести порядок буквально на воде. Под пристальное внимание попал один из самых популярных туристических маршрутов страны — Сулакский каньон. Именно там предприимчивые дельцы предлагают приезжим настоящий экстремальный отдых — прогулки с ветерком на скоростных катерах. Вот только зачастую заканчиваются подобные развлечения реанимацией и даже смертью. Корреспондент «Известий» Даниял Исаев продолжит тему.

Крутой вираж на огромной скорости, раскачка из стороны в сторону, пассажиры едва держатся — это опасный дагестанский аттракцион. Любители экстрима — в восторге. Туристам — и страшно, и весело.

Такие водные прогулки по Сулакскому каньону порой смертельно опасны. Вот так закончилась одна из них — катер врезался в скалу.

Обломки и пятна крови все еще говорят о случившейся трагедии, которая привела к гибели одного пассажира и травмам семерых.

Судя по всему, капитан не справился с управлением. Говорят, хотел впечатлить клиентов. Несколько лет назад на этом же участке перевернулся другой катер, и одна из пострадавших до сих пор судится. Лицо скрывает, потому что получает угрозы из-за своей принципиальности и желания наказать виновных.

«Было какое-то столкновение, я не поняла. Во время падения я подумала, что мой муж падает в воду. Я начала его удерживать второй рукой, а одной держаться. Я его вытолкнула обратно… Встаем. Я понимаю, что там девушка кричит в начале этого судна. Я пытаюсь помочь, встать и помочь, но мои руки не слушаются меня. Я поняла, что они начинают отекать…» — вспоминает пострадавшая.

На реках и водохранилищах сейчас идут рейды МЧС. Случаются конфликты. Потому в составе группы есть даже силовики с автоматами.

Первый нарушитель — катер без регистрации перевозит туристов. Владельца привлекли к ответственности. Составили протокол.

Вот и второй. У этого капитана ни прав, ни разрешения на перевозку людей.

«У тебя реально права есть?» — спрашивает нарушителя силовик.

«У меня нет их», — отвечает капитан судна.

После трагических случаев туристы стали чаще интересоваться, кто управляет судном и есть ли на борту то, что в критической ситуации может спасти жизнь.

Вот этот катер уже готов к проверке. На борту — спасательные жилеты, аптечка, огнетушитель. Такими средствами безопасности должен быть оснащен каждый для безопасного выхода на маршрут.

Надзор в регионе усилила и государственная инспекция по маломерным судам.

«В ходе проверки было составлено десять административных протоколов и два маломерных судна

выведены из эксплуатации. Данная работа будет продолжена на постоянной основе», — отмечает Ибрагим Кучалов, и. о. начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по республике.

Но многое зависит и от самих пассажиров. Эффектное селфи или красивая фотография в полный рост могут стать последними для тех, кто еще не уяснил: вода не прощает беспечности. Особенно в узких каньонах с острыми скалами.

«У нас есть еще опасность со стороны стихии, потому что течение воды в этом каньоне — порядка восьми километров в час. Если человек в такой ситуации оказывается в воде, то через всего три секунды он уже в семи метрах находится», — приводит пример Алексей Полунин, яхтенный капитан, инструктор и эксперт по водному туризму.

После гибели туристки лихачей в долине реки Сулак стало значительно меньше. Так обычно и бывает, пока не улягутся воспоминания и пока не приедут новые отдыхающие, готовые платить за адреналин.