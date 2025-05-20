Расчеты FPV-дронов ВС РФ уничтожили несколько джипов и пикапов ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Беспилотники поразили технику врага на южно-донецком направлении.

Настоящую ночную охоту на технику ВСУ устроили наши FPV-дроны в зоне СВО, уничтожив больше десятка джипов и пикапов. Они использовались для подвоза боеприпасов и ротации боевиков к западу от Донецка.

После того как российские разведчики вскрыли логистику боевиков на этом участке, противник не только лишились бронетехники — теперь ВСУ вынуждены придумывать совсем другие маршруты снабжения своих передовых частей.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты российского беспилотника Zаlа продемонстрировали работу БПЛА. В ходе выполнения задачи было обнаружено несколько целей на расстоянии 15 километров, в их числе замаскированный пункт управления дронами.