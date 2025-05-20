Трамп назвал Путина «приятным джентельменом»

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Прошедший накануне телефонный разговор с российским лидером глава Белого дома считает хорошим.

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом».

«Разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. На самом деле, у нас был хороший разговор, мы достигли прогресса», — отметил глава Белого дома на торжественном ужине.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал прошедший накануне телефонный разговор с Владимиром Путиным, об этом писал 5-tv.ru. Президент США отметил, что тон и дух беседы с российским лидером были «превосходными», а также добавил, что Россия намерена наладить широкомасштабную торговлю с США, когда закончится конфликт.

Что касается спецоперации, американский лидер заявил: Россия и Украина продолжат переговоры.

Прежде, о прошедшей беседе высказывался и помощник президента РФ Юрий Ушаков, бывший посол России в США. Он уточнил продолжительность беседы — два часа и пять минут — и добавил, что российский лидер высказал личную признательность Трампу за его роль в возвращения Украины за стол переговоров, а также поздравил его с рождением 11-го внука.