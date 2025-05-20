«Разрушаются ткани»: стоматолог рассказал о главной опасности воспаления десен
Стоматолог Гусева: воспаление десен повышает риска развития болезней сердца
Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье
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Основной причиной развития заболеваний полости рта являются агрессивные микроорганизмы.
Заболевания десен и зубов могут грозить более серьезными проблемами со здоровьем, в частности, с сердцем. Об этом порталу Газета.ру рассказала врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Ольга Гусева.
Главной причиной кариеса или пародонтита являются агрессивные микроорганизмы, которые могут проникнуть и в другие отделы организма.
«Бактерии, вызывающие пародонтит, разрушают ткани десны. Это позволяет им проникнуть в сосудистую сеть и распространиться по организму. Так бактерии и их побочные продукты вместе с током крови попадают к сердцу, почкам и другим органам. Присутствие в кровотоке этих бактерий может привести к значительному увеличению риска развития ишемической болезни сердца», — объяснила эксперт.
Опасные бактерии, добавила врач, могут также привести к развитию диабета, пиелонефрита, болезни Альцгеймера, даже онкологии, а кроме того, стать причиной замершей беременности.
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