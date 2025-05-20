Смерть Григоровича и Владимирова стала большой потерей для русского балета

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Творчество и работа делали их по-настоящему счастливыми.

У русского балета сегодня две большие невосполнимые потери. Еще утром стало известно о том, что ушел из жизни танцовщик Юрий Владимиров. Он был солистом Большого театра, когда там творил Юрий Григорович. И как раз Владимиров осуществил его замыслы, исполнив на сцене первую партию сначала в балете «Спартак», потом в «Иване Грозном». И по роковому стечению обстоятельств сегодня же стало известно о смерти самого Юрия Григоровича. Легендарного хореографа и балетмейстера, с именем которого как раз и связана всемирная слава советской школы русского балета. О великом мастере — корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Он никогда не плыл по течению, а перекраивал на свой лад искусство и себя в профессии. Сценический путь Юрий Григорович начинал как танцовщик легендарного Мариинского театра — точнее Кировского, как его называли в советскую эпоху. Исполнял характерные танцы, гротесковые партии. Но успешный и амбициозный солист хотел ставить сам.

«Так, действительно, и было, что очень мало вообще балетов на русскую тему, как ни странно. Ну, „Петрушка“, „Жар-птица“, вот сделал Лопухов „Снегурочку“. И вот так даже вспомнить еще репертуар — не вспомнишь. А здесь был большой балет и русский балет», — говорил ранее Юрий Григорович.

«Каменный цветок» на музыку Прокофьева — первый большой балет Григоровича. На премьеру в Мариинку приехал директор Большого театра. Он был поражен отсутствием привычной драматической пантомимы и тем, как много танцуют в спектакле. Это был настоящий прорыв. Именно он вывел на первый план мужчин. До этого звездами были только балерины.

Его «Спартак» — это мужской балет. Масштабные сцены с десятками артистов, острые конфликты между героями, философский подтекст спектаклей.

«Когда начинаешь уже работать в зале с актерами, обычно я начинаю с работы с главными действующими лицами. И дуэт как обычно выражение отношений, которые существуют в спектакле между героями, очень как-то сразу раскрывает и пластический язык, и психологическую сторону взаимоотношений», — говорил легендарный хореограф.

Самый классический новатор — так говорили о Юрии Григоровиче за то, что в каждом па он максимально использовал все, чем славилась еще дореволюционная школа русского балета. Марис Лиепа и Майа Плисецкая, Владимир Васильев и Екатерина Максимова, Александр Богатырев и Людмила Семеняка. Обладая безошибочным чутьем на таланты, Юрий Григорович стремился раскрыть потенциал каждого артиста.

«Если кому-нибудь из нас повезет прожить такую длинную, насыщенную, полную жизнь, как Григорович, и оставить такой след, это будет счастье. Сегодняшний Большой театр и сегодняшний успех русского балета в мире — это Григорович. И тот репертуар, который он создал, в миллион раз превышает все, чтобы было создано в нашей стране за последние 70 лет», — сказал народный артист РФ Николай Цискаридзе.

Судьба щедро одарила Юрия Григоровича не только любовью публики, но и в личной жизни. В браке с балериной Натальей Бессмертновой он прожил 40 лет. И именно супругу всегда называл своей музой, вдохновлявшей его на новые постановки. А на вопрос, что было самым счастливым в его жизни, отвечал один словом — «творчество».