Для роботов-доставщиков в России разработали ПДД

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Теперь они смогут стать полноценными участниками дорожного движения.

Роботы-доставщики могут стать полноценными участниками дорожного движения на улицах российских городов. По крайней мере, для них уже разработаны правила и их полностью поддержали сервисы службы доставки.

Шестиколесным доставщикам предлагают ограничить скорость движения до 25 километров в час и разрешить передвигаться по обочинам, по правому краю проезжей части, по тротуарам и велодорожкам.

Роботов так же обеспечат номерами и фарами. Но главное, будет страховка. Если произойдет авария по вине бездушной машины, компенсация — до 500 тысяч рублей.