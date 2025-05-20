Искусство, детские мечты и миссия художника: раскрыты подробности беседы Путина с учениками и педагогами школы «Сириус»

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Президент призвал интегрировать образовательный центр в достижение национальных целей.

Талантливые студенты в России могут рассчитывать на большую поддержку государства. Владимир Путин сегодня поручил расширить программу для одаренных учащихся. Гранты коснутся юных музыкантов, художников, артистов и спортсменов. Именно с ними, настоящими талантами, президент сегодня встретился в «Сириусе». И разговор вышел крайне интересным — ведь говорили о новых триумфах нашей страны — как в искусстве, так и технологиях. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий все выслушал.

К приезду Владимира Путина юные музыканты готовились по-разному: одни оживленно общались в зале, другие, явно волнуясь, разыгрывались на сцене… Волноваться, впрочем, не стоило. Во время общения быстро выяснилось: между президентом и его собеседниками довольно много общего.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович, меня зовут Михаил Пироженко. Мне 15 лет, я приехал из Санкт-Петербурга», — сказал один из учеников.

«Я тоже!» — ответил президент.

Вопросы Владимиру Путину задавали творческие подростки — лауреаты музыкальной премии «Созвездие», ученики образовательного центра «Сириус». Вот и получился обстоятельный разговор об искусстве, детских мечтах и большой миссии художника.

«Как по вашему мнению, какие ценности должны транслировать современные художники? Какими качествами должен обладать современный художник для того, чтобы общество его услышало?» — спросил один и учеников.

«Ценность библейская — она одна. Самое главное — любовь. Любовь к тому, что ты делаешь, любовь к окружающему миру, к людям, которые тебя окружают. Не знаю, вам виднее. Вы — будущий профессиональный художник, насколько я понимаю. Поэтому вы уже должны сами чувствовать, что вами двигает, что вы хотите донести до ваших зрителей», — ответил Путин.

При этом, президент подчеркнул: самое важное в любом деле — быть искренним. И в реализации своих желаний полагаться на себя. А не потусторонние силы.

«Если бы вы поймали золотую рыбку, то какое загадали желание?» — спросила одна из учениц.

«Я бы, исходя из соображений экологических соображений, рыбку бы отпустил просто на свободу. Не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполняла мои желания. Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их», — ответил президент.

У юных учеников «Сириуса» для этого есть все возможности. В прошлом году здесь открыли новую специальную музыкальную школу. Вместе с общеобразовательными предметами здесь изучают сольфеджио, ритмику и гармонию. Доступно более 60 учебных и репетиционных залов с инструментами мирового уровня.

Новый комплекс — часть большой экосистемы «Сириуса». Где все на одной территории. Основной образовательный корпус, спортивные объекты, лаборатории, парки — в шаговой доступности отсюда.

Каждый месяц «Сириус» открывает двери для 800 талантливых школьников со всей России. 24 дня они посвящают тому, что уже — в своем возрасте — называют делом всей жизни: искусству, спорту, науке. И у каждого здесь своя глобальная цель. Даниил из Луганска, к примеру, решает задачу продовольственной безопасности страны.

«Это планы по беспочвенному выращиванию растений и созданию таких систем, как аквапоника, гидропоника, аэропоника. Только это будет не обычная система, а с более большой эффективностью», — объяснил Даниил Малиновский, один из учеников школы.

А математик Ярослав Васин работает над, кажется, вечной проблемой.

«Лично меня интересуют справедливые дележи. Это когда у вас есть подарок, состоящий из конфет, и вы с вашим другом пытается его как-то поделить, чтобы никого не обидеть», — рассказал ученик.

«Это глубоко философская проблема, по-моему, нет?» — уточнил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Возможно, но все подчиняется математике», — отметил юноша.

И в этом Ярослав, конечно, прав. Задача попечительского совета фонда «Талант и успех», который управляет «Сириусом», — с математической точностью определить стратегию развития центра. Ее неизменная часть — поддержка юных талантов.

«Напомню, что начиная с 2015 года ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей получают ежегодно шесть половиной тысяч наиболее одаренных студентов, среди которых немало воспитанников „Сириуса“. Практически все после окончания вуза трудятся в отечественных компаниях или поступили в магистратуру или аспирантуру в российские вузы. Это очень хороший результат, который показывает, что программа грантовой поддержки стала востребованной и важной для всего образовательного процесса стала хорошим инструментом развития кадрового потенциала страны», — заявил Владимир Путин.

Впереди еще много работы и большие планы. Осенью в Сириусе должен открыться новый концертный зал мирового уровня. Будут расширяться и уже действующие программы.