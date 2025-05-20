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Президенты двух стран общались на «ты».

Разговор Путина и Трампа сейчас самый большой раздражитель для Европы. Причем, западные СМИ употребляют такое словосочетание как «панические настроения в ЕС». Поэтому Трамп, не без удовольствия, уже проинформировал своих партнеров в Старом Свете о деталях разговора с Путиным. Двухчасовую беседу проанализировал и корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Серьезный разговор, как мы знаем, коротким не бывает. Президенты общались по телефону два часа пять минут. Помимо конструктивного содержания, еще и тон был максимально добродушным. Путин — поздравил Трампа с рождением 11 внука. Они общались «на ты».

«Редко бывает разговоры такой продолжительности, когда у президента... Не один из не хотел заканчивать разговор, не хотел, если так можно выразиться, класть трубку», — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, бывший посол России в США.

Если Владимир Путин вышел к репортерам лично, то Трамп привычно ответил постом в собственной соцсети. Форма отличается. Содержание — схожее.

«Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже», — написал глава Белого дома.

Основная тема — урегулирование украинского конфликта. Слишком много перемен за последние недели на этом треке. Главное: украинцы не без волшебного… импульса из Вашингтона снова готовы говорить.

«С нашей стороны была отмечена позитивная роль президента и представителей от делегации США, которые способствовали тому, что Киев вернулся за стол переговоров», — отметил Ушаков.

Сам факт переговоров — дипломатическая победа России. И говорили на них не о 30-дневном перемирии, а о пути к полному завершению конфликта. Что для Трампа — дело принципа. Этот нарратив в США известен. И недальновидные журналисты CNN уверены, что все лидеры мира сражаются за «ухо Трампа», чтобы свою приверженность миру доказать.

«Москва и Киев соперничают друг с другом, пытаясь доказать, что именно оппонент является настоящим препятствием на пути к миру, и надеясь склонить переменчивое мнение Трампа», — написали в CNN.

Как будто от мнения Трампа, а не от реалий на земле, зависит исход этого конфликта. Но ведь для Украины и Европы это так и есть. Лидеры Старого Света, которых из этого процесса исключили полностью, звонят Трампу по десять раз на дню. Вот и сейчас он по итогам разговора с Путиным просто поставил их перед фактом.

«Я разговаривал с Владимиром Путиным, и мне кажется, что достигнут определенный прогресс. Я также поговорил с главами большинства европейских государств, что пытаемся завершить конфликт», — написал Трамп.

Европейцы в ответ могут лишь «огрызаться» санкциями.

«Все стороны подтвердили свою готовность тесно сотрудничать с Украиной на пути к прекращению огня. Европейские участники заявили об усилении давления на российскую сторону посредством санкций», — отметил канцлер Германии Фридрих Мерц.

О санкциях — уже после разговора с Путиным — Трампа просил и Зеленский. Просто так, на всякий случай. При этом, рычаг давления на самих украинцев у Трампа куда более серьезный. Их причина тряски — в тезисе американской администрации: «Если вы не будете договариваться, мы выйдем из переговорного процесса». Вэнс его озвучивает — символично — прямо под надписью «выход».

«Это не наша война. Мы попытаемся ее закончить. Но если нам не удастся, мы в конце концов скажем: «Знаете что? Попытаться стоило, но мы больше не будем», — сообщил журналистам вице-президент США.

Украинская тема была главной, но не единственной. Очередной жест особого взаимного доверия: президенты запланировали новый обмен заключенными. Практика позитивная для обеих сторон.

«Это важная гуманитарная акция, несколько подобных акций уже были совершены в течение недавних месяцев и президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен. Девять на девять человек», — прокомментировал договоренности Юрий Ушаков.

Диалог лидеров России и США необходим, потому что именно наши страны несут особую ответственность за мировую безопасность. А то, что разговор двух президентов может быть столь содержательным, уважительным и нацеленным на результат — это не аномалия, а лишь признак здоровой дипломатии, от которой за годы доминирования глобалистов в западных элитах многие успели отвыкнуть.