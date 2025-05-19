Акция «Особенности национальной уборки» проходит в Калмыкии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Полезное экологическое мероприятие больше похоже на культурный фестиваль.

Всероссийская экологическая акция «Особенности национальной уборки» стартовала в Калмыкии.

Уникальность мероприятия в том, что оно больше походит на культурный фестиваль — не только уборка, а самый настоящий праздник. Так когда завершится основной этап акции — собственно, сбор мусора, каждый участвующий регион представит особенную программу с тематическими мероприятиями, полными местного колорита. Такие программы включают и национальную кухню, и культуру, и искусство, а кроме того, знакомство со своими героями — самыми известными звездами спорта, науки, политики, искусства и культуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин подвел итоги месячника благоустройства в Москве. Фасады жилых домов и административных зданий отмыли от зимней пыли. Там, где это было необходимо, отремонтировали цоколи, входные двери подъездов, крыльца и лестницы входов.

Кроме того, привели в порядок территории городских учреждений и предприятий, строительные площадки, центральные тепловые и газораспределительные пункты, а также трансформаторные подстанции. Во дворах промыли детские игровые комплексы и оборудование на спортивных площадках.