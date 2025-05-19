Содержательно, откровенно, полезно: главное о прошедшем телефонном разговоре Путина и Трампа

Путин о прошедшем разговоре с Трампом: Переговоры длились два часа

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Быркин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Беседа российского лидера и главы Белого дома длилась два часа.

Беседа с главой Белого дома Дональдом Трампом была содержательной, откровенной и полезной. Президент России Владимир Путин рассказал об итогах телефонных переговоров с американским лидером.

«Разговор продолжался более двух часов, он был очень содержательным, весьма откровенным и, в целом, в этой связи, весьма полезным», — отметил российский лидер.

Президент добавил, что, прежде всего, он поблагодарил своего коллегу за поддержку в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.

«Мы должны определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом США о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций», — добавил Путин.

Глава России отметил, что Россия и Украина сможет найти компромиссы, но для России важно устранить первопричины кризиса.

Путин также добавил, что о деталях беседы позднее расскажет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков или помощник главы РФ Юрий Ушаков, бывший посол России в США.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе обеспокоены предстоящей беседой Путина и Трампа.