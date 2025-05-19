Осколок снаряда извлекли из сердца бойца СВО казанские хирурги

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Кусок металла застрял в правом предсердии и в любой момент мог привести к внезапной смерти.

В Казани готовят к выписке пациента после уникальной операции. Хирурги извлекли осколок из сердца бойца.

Старший штурмовой группы получил ранения в зоне СВО в результате разрыва кассетного боеприпаса. Кусок металла застрял в правом предсердии и в любой момент мог привести к внезапной смерти.

«Вот, видите, находится между таким крупным сосудом и аортой, они все пульсируют, осколок мог вызвать в будущем массивное кровотечение», — говорит заведующий отделением торакальной хирургии РКБ Министерства здравоохранения Татарстана Валерий Матвеев.

Три часа длилась операция. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Уже встал на ноги и скоро вернется домой, где его ждут самые близкие — жена и дети.