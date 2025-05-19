За права каких людей? Amnesty International* признана нежелательной организацией в России
Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Amnesty International*
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
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Генпрокуратура утверждает, что «правозащитная» структура занимается продвижением глобальных русофобских инициатив.
Международная неправительственная организация Amnesty International* признана нежелательной в России — это решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В ведомстве отметили, что организация позиционирует себя как защищающая права человека. В действительности же — является центром подготовки глобальных русофобских проектов.
С начала спецоперации активисты поддерживают боевиков. Оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции нашей страны.
* — признана нежелательной в России