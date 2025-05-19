Зеленский не простит: украинская телеведущая допустила эпичный ляп в прямом эфире

На украинском телевидении перепутали Зеленского с Путиным в прямом эфире

Фото, видео: 5-tv.ru

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Позднее телеканал попытался исправить ситуацию — вырезал оговорку и перезалил выпуск на сайт, но вышло не очень. Что такого она сказала?

На украинском телевидении ведущая телемарафона назвала российского лидера президентом Украины. Заметив свой ляп, она исправилась. Но эта запись уже разлетелась по всему интернету.

«(Президент США — Прим. ред.) Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным… Владимиром Зеленским», — сказала ведущая.

Позднее телеканал попытался исправить ситуацию — вырезал оговорку и перезалил выпуск на сайт. Правда, выглядит это очень небрежно. Даже непрофессионал может заметить склейку кадров.

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков назвал условия для встречи Путина и Зеленского.