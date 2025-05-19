Поворотный момент: Европа замерла в ожидании результатов разговора Путина и Трампа

CNN: Путин и Трамп могут урегулировать конфликт на Украине без третьих сторон

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Лидеры страны ЕС отчаянно стремиться повлиять на президента США.

О панических настроениях в Евросоюзе сообщают сегодня западные медиа. Они уже считают телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом поворотным в урегулировании украинского конфликта.

Британская The Financial Times сообщает, что так называемая «коалиция желающих» отчаянно стремиться повлиять на президента США. Руководство Великобритании, Франции и Германии убеждено: Трамп хочет найти выход из украинского кризиса, не спросив мнение Европы. И тем более Киева.

По версии CNN, оба президента — Путин и Трамп — уверены в своей способности урегулировать ситуацию без участия третьих сторон. Европейцы и украинцы сделают то, что им скажут.