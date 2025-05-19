Комик Нурлан Сабуров задержан в Шереметьево

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Артиста могут выдворить из России на срок от трех до пяти лет.

Комик Нурлан Сабуров задержан в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Причиной стало нарушение миграционного законодательства Российской Федерации.

Собеседник рассказал, что артисту удалось отделаться штрафом в размере пяти тысяч рублей. Однако Россию все-таки ему придется покинуть, а затем вновь въехать по всем правилам. Сабурова могли выдворить из РФ на срок от трех до пяти лет.

Комик является гражданином Казахстана. Известно, что артист получает около десяти тысяч долларов только за одно свое выступление.

Ранее 5-tv.ru мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста стендап-комику Артемию Останину. Юморист был арестован 19 марта, он обвиняется в разжигании ненависти к участникам специальной военной операции.

Артемий Останин, оскорбивший российских бойцов, был задержан правоохранителями при попытке выехать из страны. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Свой арест комик пытался обжаловать в апелляционной инстанции, но Мосгорсуд не стал смягчать меру пресечения.