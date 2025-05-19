Трамп обвинил Харрис в подкупе знаменитостей во время предвыборной кампании

Фото, видео: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам президента США, эти платежи оформлялись как гонорары за выступления.

Президент США Дональд Трамп намерен разобраться с крупными выплатами бывшего вице-президента США Камалы Харрис знаменитостям во время президентской гонки. Об этом он написал в своей социальной сети.

По словам президента США, Харрис заплатила некоторым звездам за политическую поддержку, а провели это как гонорар за выступление. А артистов Трамп обвинил в попытке нажиться на сломанной системе США.

Трампа во время выборов поддержали рэперы Канье Уэст и Lil Pump. И конечно же, самый богатый человек на планете — американский предприниматель Илон Маск.

А икона реслинга Халк Хоган ни один раз рвал на себе футболку, под которой оказывались фамилии Трамп и (вице-президент США Джей Ди — Прим. ред.) Вэнс.