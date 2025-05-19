В Кремле высказались о подготовке ко встрече Путина и Трампа

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Сегодня же состоится телефонный разговор лидеров двух стран.

Россия и США готовы к переговорам. Они назначены на 17 часов по Москве. О предстоящем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно после встречи российской и украинской делегаций. И пройдет он как раз с учетом итогов Стамбула.

Кроме того, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, личная встреча Путина и Трампа зависит от решения двух лидеров, но в любом случае требует серьезной проработки.

«Два президента принимают решение. Встреча, конечно же, нуждается в проработке, но в зависимости от того, какие сроки они сами обозначат, уже и команда будет под это подстраиваться. Но в любом случае, как нам представляется, конечно, встреча должна быть результативной, встреча президентов. Для того чтобы быть результативной, она должна быть хорошо подготовленной», — указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Европе обеспокоены предстоящей беседой Путина и Трампа.