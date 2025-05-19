«Теперь нас трое»: Дава и Мари Краймбрери впервые стали родителями

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Роды супруги решили провести партнерские.

Певица Мари Краймбрери и блогер Дава впервые стали родителями. Об этом артисты поделились в Telegram-канале.

«Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — написали новоиспеченные родители.

Имя и пол ребенка звездная пара пока не раскрывает. Пока известно, что роды были партнерскими. Блогер поддерживал свою жену в этом непростом процессе.

Вероятно, Мари Краймбрери вместе с малышом уже выписались из роддома. Однако, как пишет издание 7Дней.ru, супруги не стали делать из этого помпезное мероприятие, поэтому толпы из родственников и друзей не было.

Пара узаконила свои отношения в марте этого года. О подробностях свадьбы никто из них не рассказывал. Влюбленные просто опубликовали фотографии и совместный ролик, где они стояли в ЗАГСе. На Даве был традиционный темный костюм, а певица облачилась в простое белое платье, сквозь которое проглядывал беременный животик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько Дава и Краймбрери потратили на свадебные наряды.