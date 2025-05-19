Жителей Чувашии призвали не есть рыбу из реки Алатырь из-за ее массовой гибели

Фото: www.globallookpress.com/Wallace, Daniel

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Специалисты уже выясняют причины произошедшего.

Администрация Алатырского округа Чувашии призвала местных жителей не есть рыбу из реки Алатырь.

«В связи с массовой гибелью рыбы в реке Алатырь администрация Алатырского муниципального округа категорически не рекомендует употреблять ее в пищу», — говорится в заявлении.

Специалисты уже выясняют причины произошедшего. Также власти призвали не отдыхать на реке Алатырь и в месте слияния рек Алатырь и Сура.

Ранее корреспондент «Известий» Кирилл Ольков провел расследование и выяснил, что деятельность крупных предприятий в Мордовии может привести к экологической катастрофе в регионе. Они сливают отходы в реку, что негативно сказывается на природе и здоровье местных жителей.

Еще в апреле местные жители жаловались, что рыба в Алатыре не выживает. Вода в реке грязная и мутная. На дне — черный ил, а на поверхности — белые отходы производства.

Берег буквально завален мертвой рыбы, и это не является следствием природных причин, как считают местные жители. Причиной гибели рыбы, по их мнению, стало загрязнение воды химическими веществами. Полное расследование смотрите в нашем материале.

Обновлено в 12:08 мск

Позднее в Минприроды Чувашии отреагировали на ситуацию. Там подтвердили, что причиной массовой гибели рыбы в реке Алатырь действительно стало загрязнение стоками двух мордовских предприятий.

«Основным источником загрязнения является спиртзавод «Кемлянский». По данным Росприроднадзора, он продолжает сбрасывать в водоем опасные вещества, несмотря на ранее выявленные нарушения. Очистные сооружения предприятия не справляются с нагрузкой. Также сброс в реку Алатырь осуществляет ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». Мощности собственных очистных сооружений недостаточны, особенно с учетом планов по расширению производства», — заявили в Минприроды.

При этом на стационарном гидрологическом посту Чувашгидромета в городе Алатырь были отобраны пробы воды из реки. Превышение нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксировано не было.