Больничный из-за Солнца: когда метеозависимым людям нужно обращаться к врачу

Терапевт Морунов: при скачках давления метеозависимым нужно обращаться к врачам

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Иногда влияние геомагнитной активности на наш организм требует медицинской помощи. На какие симптомы нужно обращать внимание?

В период геомагнитной активности некоторые люди испытывают настолько сильное недомогание, что им может понадобиться медицинская помощь. О том, при появлении каких симптомов нужно обращаться к врачам, рассказал изданию Life.ru кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Олег Морунов.

«Возможные симптомы: головная боль, усталость, слабость, раздражительность, бессонница, скачки артериального давления, боли в сердце или учащенное сердцебиение, обострение хронических заболеваний», — пояснил терапевт.

К врачам стоит обращаться, если сильная головная боль не проходит даже после принятия анальгетиков. А также если наблюдаются резкие скачки артериального давления, учащенный пульс, головокружение и потеря сознания.

Во многих случаях метеозависимые люди могут минимизировать влияние магнитных бурь на организм самостоятельно. Для этого необходимо отслеживать свое самочувствие, обращать внимание на артериальное давление. Последний пункт особенно важен для гипертоников и гипотоников.

В такие дни важно снизить физическую активность, избегать переутомления и стресса. Ограничьте употребление алкоголя, крепкого чая и кофе. Организму поможет здоровый сон (семь-восемь часов), обильное питье чистой воды и легкая, умеренно соленая и нежирная пища. Прогулка на свежем воздухе, особенно за городом, также пойдет на пользу.

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