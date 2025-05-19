Легенды ЦСКА выиграли гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

«Спорт-Экспресс» подготовил документальный фильм о первой исторической победе российского клуба в международном турнире по футболу.

Ровно 20 лет назад произошло эпохальное для всех российских болельщиков событие. Отечественный футбол ворвался в мировую историю: ЦСКА в финале Кубка УЕФА обыграл лиссабонский «Спортинг». Армейцы стали первыми среди всех отечественных команд, кому удалось завоевать престижный европейский трофей.

В честь этого события в Москве прошел гала-матч — команда легенд столичного футбольного клуба сыграла со звездами мирового футбола. За встречей наблюдал и корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

В этот вечер армейская торсида скандировала кричалки, наверное, о каждом герое легендарного финала 2005 года. Заводил фанатов сам Игорь Акинфеев.

Стадион «ВЭБ Арены» заполнен практически до отказа. ЦСКА выходит на поле, как и 20 лет назад, в том же составе, в котором они побеждали в финале «Спортинг». Это первая в России команда, которая завоевала престижный европейский турнир.

Матч легенд ЦСКА против сборной европейских клубов стартовал с опасных атак — Милош Красич прострелил с фланга, Вагнер Лав по-бразильски элегантно пропустил мяч, чтобы Аллан Дзагоев с 11-метровой отметки отправил его в ворота противника.

Сам Вагнер в этой игре оформил хет-трик, после одного из голов надел полицейскую фуражку, точь-в-точь как в 2005-м.

Соперник отличился лишь единожды. От сборной европейских клубов забил легендарный нападающий Дидье Дрогба.

«Я рад быть здесь и участвовать в праздновании 20-летия победы московского ЦСКА. Мы видим, что они по-прежнему хорошо владеют мячом», — отметил Дидье Дрогба, экс-футболист ФК «Челси», победитель Лиги чемпионов — 2012.

Итог гала-матча — 5:1. 20 лет назад счет был чуть более скромный, но тоже убедительный. 3:1 — ЦСКА обыграл португальский «Спортинг».

В честь 20-летия победы в Кубке УЕФА «Спорт-Экспресс» снял многосерийный фильм о футбольном клубе ЦСКА. В одной из серий Газзаев, Игнашевич, Алдонин и Казаков вместе в студии оценивают ключевые моменты легендарного финала.

«Никто никогда в российском футболе не ставил задачи выиграть Кубок УЕФА», — отметил Валерий Газзаев, главный тренер ЦСКА (2001–2003, 2004–2008).

Путь к выдающемуся достижению был непростой. Уже в 1/16-й противник попался опасный, но лиссабонская «Бенфика» была повержена.

«Мы понимали, что если мы способны на такое, почему бы нам не пройти как можно дальше», — рассказал экс-футболист ЦСКА, победитель Кубка УЕФА (2005) Сергей Игнашевич.

В 1/8 команда Газзаева одолела сербский клуб «Партизан», затем — французский «Осер» и итальянскую «Парму». В финале напряжение достигло апогея.

«Психологически было очень тяжело справиться с эмоциями. Вот я помню, что, вроде как сказать, ты уже понимаешь всё, отдаешь себе отчет о том, что ты в финале, но как будто ноги не слушаются», — поделился воспоминаниями экс-футболист ЦСКА, победитель Кубка УЕФА (2005) Евгений Алдонин.

После первого тайма команда проигрывала 1:0, но в перерыве Валерий Газзаев смог найти нужные слова.

«Он пинал все, что попадалось под ноги. Он кричал — «Идите на поле и разберитесь с этим, закончите этот вопрос. Никто не вернется домой без кубка!» — вспоминает экс-футболист ЦСКА, победитель Кубка УЕФА (2005) Вагнер Лав.

«Каждый день на теоретическом занятии, на практическом занятии, на завтраке, на обеде я все время говорил, мы должны попасть в финал», — отметил Газзаев.

Во втором тайме на поле вышли совсем другие армейцы и перевернули игру.

«Я бы все равно поставил этот матч, если говорить об эмоциях и этих кругах на воде, которые расходились после победы с игрой Россия — Голландия, на Евро-2008, с победой „Зенита“ в Кубке УЕФА и особенно в Суперкубке УЕФА», — отметил футбольный комментатор Илья Казаков.

В фильме «Спорт-Экспресса» зрители смогут увидеть, как менялся клуб, какие трудности приходилось преодолевать игрокам и тренерам — каждая серия погружает зрителей в атмосферу, царившую в ЦСКА в разные годы.

«Вот та история показывает, что когда-то мы могли и там доказывать и показывать, что Россия — тоже футбольная страна», — отметил редактор фильма, журналист «Спорт-Экспресса» Виталий Айрапетов.

Пусть это и победа в гала-матче, но она не дает забыть легендарное достижение армейцев и показывает — российский футбол жив.