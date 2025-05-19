Есть о чем поговорить: в Европе обеспокоены предстоящей беседой Путина и Трампа

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Лидеры стран ЕС обеспокоены, что США могут заключить сделку с РФ, которая не будет учитывать интересы Украины.

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться сегодня. Это будут уже третьи переговоры между российским и американским президентами с начала года.

В Кремле детали предстоящего обсуждения не раскрывают. Однако ранее Трамп поделился, что намерен поднять тему торговли между странами и урегулирование украинского конфликта. В Вашингтоне выразили надежду на то, что разговор будет продуктивным.

«Дональд Трамп уверен, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведет нас к тому, к чему мы хотим прийти. И я верю, что это будет успешный разговор», — сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

А в преддверии переговоров Европу охватила паника. Мировая пресса пишет Reuters, что канцлер Мерц и другие лидеры ЕС поспешили поговорить с Трампом до его контакта с Путиным. Они обеспокоены, что Вашингтон может заключить сделку с Москвой, которая не будет учитывать интересы Брюсселя и Киева.