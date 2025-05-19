«Достойно выбили противника»: как проходило освобождение Александрополя в ДНР

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Боевики ВСУ оказывали отчаянное сопротивление.

Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили село Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). О том, как проходила операция, рассказали в Минобороны России.

Перед началом наступления наши бойцы провели масштабную артиллерийскую подготовку местности, в ходе которой они ворвались в населенный пункт на двух бронетранспортерах, что стало для противника полной неожиданностью. Таким образом удалось сбить боевиков ВСУ с толку и провести операцию с минимальными потерями.

После этого военные начали зачистку территории, вытесняя украинские формирования. В ходе этого применялись FPV-дроны и разведывательные беспилотники с системами сброса.

«Наши достойно приняли оборону, выбили противника. Таким образом мы освободили данный населенный пункт. Ребята понимали, что нельзя было оставлять этот населенный пункт. Он нам нужен для продвижения наших войск дальше. Все из-за грамотных действий как со стороны бойцов, со стороны командования. То есть все было проработано слаженно, красиво», — подчеркнул командир штурмовой роты Игорь Пузиков.

Противник оказывал отчаянное сопротивление, но в результате был вынужден отступить, понеся потери. Таким образом удалось взять под контроль важный узел для дальнейшего продвижения российских войск.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как российские бойцы освободили село Богатырь в ДНР.