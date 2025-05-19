Международная ассоциация отказалась признать мировой рекорд Заборского

Фото, видео: 5-tv.ru

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В вину участнику ультрамарафона во Франции поставили финиширование с российским флагом в руках.

Мировой рекорд россиянина Ивана Заборского отказались признавать. Об этом заявили в Международной ассоциации ультрамарафонцев.

Организация не скрывает, что всему виной — национальность спортсмена. В начале мая атлет триумфально пересек финиш шестидневного марафона во Франции… с российским триколором. И теперь это видео удалили с официального сайта.

Вот как эту новость прокомментировал сам спортсмен.

«Есть разные организации, какие-то признают, какие-то не признают. Статистика сверхмарафона — там я уже на первом месте. Уже рекорд засчитан. С сертификацией все сложно, это всегда бюрократия. Надо разбираться, посмотрим, дадим комментарии», — отметил Иван Заборский.

Спортсмен преодолел больше тысячи километров в жару и под проливным дождем. Позади остались почти полторы сотни бегунов. Чистейшая победа, со спортивной точки зрения.

Однако Федерация легкой атлетики, которой формально подчиняется Ассоциация бегунов на большие дистанции, взяла курс на политизацию соревнований. Что сейчас вызывает жаркие дискуссии как среди болельщиков, так и в профессиональном сообществе.

«Ассоциация бегунов на длинные дистанции была вынуждена принять их правила и пойти на попятную, чтобы не было никакого инцидента. Чтобы остаться с международной федерацией в прекрасных отношениях», — объяснила триатлонистка Мария Шорец, член олимпийской сборной РФ.

«Спорт давно стал политикой и те гонения, которые есть на наших профессиональных спортсменов, это не проблема сегодняшнего дня. Уже несколько лет мы все это знаем. Вызывает только уважение то, что делает Иван, показывая свою сопричастность к нашему государству. Спасибо ему, что делает это на профессиональном уровне», — отмечает ультрамарафонец Алексей Пшеничный.

Иван Заборский участвует в ультрамарафонах больше десяти лет. Полгода назад спортсмен установил рекорд России в суточном беге. Также он выигрывал престижные марафоны в Греции, Италии и Венгрии.