В Хабаровске открылся российско-китайский форум

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Гостям представили ведущие достижения дальневосточной промышленности.

Сотни гостей со всего мира съехались на российско-китайский форум. Сегодня он торжественно открылся в Хабаровске. А накануне на одной из арен показали ведущие достижения промышленности. От безопасных электросамокатов до тяжелой техники, которую задействуют в самых крупных строительных проектах. Россия и Китай уже сотрудничают в десятках важных сфер, а теперь, похоже, станут еще ближе. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера с подробностями.

У российско-китайского форума серьезная экспозиционно-выставочная часть. Свои возможности представляют российско-китайские организации и компании, ориентированные на международное сотрудничество. Традиционно у китайцев большой популярностью пользуются наши образовательные учреждения, особенно естественно-научного профиля, например, связанные с биологией, геологией, физикой и химией.

Здесь много строительных организаций. Не удивительно: китайцы отлично видят перспективы. Новые отделочные материалы, сложные энерготехнологии на стендах представлены ярко и понятно.

Есть место и энтузиастам-изобретателям. Вот мчит по залу веломобиль. Наш ответ электросамокату от амурского умельца. Есть и серьезная практически не имеющая аналогов техника от китайских компаний, но с российскими инженерными доработками.

«Буровая установка ZEGA D470RC, предназначена для выполнения эксплуатационной разведки, совместно с колонковым бурением применяется…» — говорит представитель дистрибьютора китайского оборудования Иван Нестеров.

В проведении форума, кажется, задействован кажется весь Хабаровск. Самая большая набережная Дальнего Востока на реке Амур сегодня приняла несколько тысяч гостей.

А это, пожалуй, самая популярная и уж точно самая вкусная часть форума. Китайские шеф-повары готовят для всех гостей международного мероприятия.

«Это свинина в тесте, потом добавили соус из клюквы Это новое наше блюдо», — говорит представитель команды шеф-повров.

Русские повара отвечают коллегам. К ним идут, в основном, иностранцы.

«У нас сегодня в меню — оладьи со сметаной и щучьей икрой», — говорит российский повар.

«Я жила здесь, живу здесь, и уже много лет мы ездим в Китай. К нам лично они очень хорошо относятся. Поэтому не зря говорят, что китаец и русский — дружба навек», — говорит местная жительница.

Как эта дружба воплотится в реальном мире и будут обсуждать на форуме власть и бизнес сразу двух государств.

Девиз форума: «Большой Уссурийский. Сотрудничество в совместном освоении острова». Прямо сейчас мы находимся на российской его части. Дальше государственная граница и западная часть, которая принадлежит Китаю. Ее отсюда хорошо видно. Там находится самая восточная пагода Поднебесной.

Этот остров на пограничной реке Амур — Большой Уссурийский — сейчас почти не используется ни Китаем, ни Россией. Но в будущем обещает стать драйвером экономического развития Дальнего Востока — с крупнейшим погранпереходом и современными курортами. Сегодня здесь стартовала спортивная программа форума массовым забегом.

Практически всю дистанцию марафонцы бежали под дождем и в сильный ветер, а уже к вечеру над островом в первый день международного форума вдруг засияла радуга — символ объединения в Китае. Хороший знак.