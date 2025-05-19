Фото, видео: Reuters/Stoyan Nenov; 5-tv.ru

После подсчета 100% бюллетеней лидирует мэр Бухареста Никушор Дан.

В Румынии разворачивается политический триллер — несколько часов назад ЦИК страны назвал имя победителя на выборах президента. Мэр Бухареста Никушор Дан набрал во втором туре 55,16% голосов. И таким образом, обошел крайне правого Джеордже Симиона — за него свои голоса отдали 44,84% румын. Последний, хоть и не без сложностей, но уже признал свое поражение на выборах. О демократии по-румынски рассказывает корреспондент «Известий» Написат Щамхалова.

Борьба на этих выборах развернулась ожесточенная. Мэр Бухареста и сторонник западного курса Никушор Дан против оппозиционера Джордже Симиона. Сейчас, после второго тура голосования, идет подсчет голосов. Судя, по официальным данным, у Дана хоть и небольшой, но перевес. Но настрой Симиона решителен. Сразу после закрытия избирательных участков, он собрал вокруг себя сторонников и выступил с заявлением.

«Я новый президент Румынии и прошу вас позволить всем румынам, которые в настоящее время находятся под давлением, реализовать свое право демократическим путем — голосованием! Мы — явные победители этих выборов. Мы провозглашаем победу во имя румынского народа!» — заявил Джордже Симион, кандидат в президенты Румынии от партии «Альянс за объединение румын».

Тут же последовал и уже известный всем победный танец — отсылка к триумфальному возвращению Трампа очевидна.

А ведь еще днем его фактически силой выставили с одного из участков, куда он сам пришел как избиратель.

Вместе с ним на улицу выставили и Кэлина Джорджеску — бывшего кандидата на пост главы государства, которого власти страны вывели из гонки, после того, как он стал лидером голосования еще в прошлом году. Тогда, выборы аннулировали и перенесли. Джорджеску обвинили в подрыве конституционного строя, связях с Москвой и запретили вновь баллотироваться. Не допустили к регистрации — опять же за пророссийские взгляды — и депутата европарламента Диану Шошоакэ.

«В Румынии эти выборы проходят не по закону. Они не подчиняются закону. Они противоречат Конституции, потому что с первого акта, 5 октября 2024 года, когда мне запретили участвовать в президентских выборах, после этого 6 декабря 2024 года, когда они отменили выборы в процессе голосования, избирательной системы, у нас произошел государственный переворот. Происходящее несправедливо, это театральное зрелище, шоу» — уверена Шошоакэ.

При этом, сам Бухарест очевидно воспользовался больше чем просто поддержкой со стороны соседей. В сети появились кадры с автобусами, на которых, как сообщается, доставляют жителей Молдавии, имеющих еще и румынское гражданство. Эту информацию нашему телеканалу подтвердил и политолог из Кишенева.

«Правящая партия в Молдове сегодня использует админресурс для того, чтобы подвозить, мобилизовать граждан Румынии в Молдове, и тем самым она вмешивается в выборы. Сегодня уже проголосовало рекордное количество молдаван с румынскими паспортами, около 110 тысяч. Это, безусловно, может повлиять на выборы в самой Румынии», — уверен политолог Александр Кориненко.

Президент Молдавии Санду, у которой тоже два паспорта, голосовала одной из первых. Очевидно, Брюссель пытается использовать ее влияние, чтобы вернуть Бухарест под контроль. Симион, к примеру, выступал против бесконтрольной помощи Киеву, желая сосредоточиться больше на внутренних проблемах страны. А это как раз то, чего и хотят простые граждане.

«Мы хотим видеть президентом Румынии человека, которому есть дело до ее граждан. Который будет поддерживать наш народ и заботиться о его интересах», — говорит избиратель Лилиана Карчу.

«Я голосовала за нашу христианскую веру. За возвращение к морали. У нас целое поколение уничтожено, у нас есть десятилетние дети, которые вынуждены торговать наркотиками. За последние десять лет Румыния превратилась в страну потребителей наркотиков. Это ужасно», — жалуется другая жительница страны Булгару Паула.

Ужасно и то, что подавить право выбора в этой, казалось бы, европейской стране пытаются и друзья по ЕС. Во всяком случае, Франция, как заявляет основатель Telegram Павел Дуров, призвала его блокировать каналы консерваторов в мессенджере. Предприниматель отказал.

«Нельзя „защищать демократию“, разрушая демократию. Нельзя „бороться с вмешательством в выборы“, вмешиваясь в выборы. Либо у вас есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого», — подчеркнул основатель Telegram.

Ранее во вмешательстве в избирательный процесс, опять же через Telegram, румынский МИД успел обвинить нашу страну. Видимо, следуя их логике, это Москва заставила десятки человек выйти поздней ночью в поддержку Симиона.