Транспортный коллапс, поваленные деревья, разрушения: непогода обрушилась сразу на несколько регионов России

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Мокрушин; 5-tv.ru

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В Пермском крае начала разрушаться песчаная дамба.

Штормовое предупреждение объявлено сегодня сразу в нескольких регионах России. В ближайшие часы в Красноярском крае могут начаться ливни и град. В соседней Хакасии порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Ко вторнику циклон доберется и до Тывы. В Алтайском крае из берегов могут выйти реки.

Критической отметки уже достиг уровень воды в Катуни. А в Оби буквально за час показатели выросли на шесть сантиметров! Оперативная группа МЧС ведет мониторинг, спасатели обследуют береговую зону. В регионе готовят пункты временного размещения.

Транспортный коллапс угрожает Пермскому краю, уверены местные автомобилисты. Песчаная дамба у одной из местных переправ разрушается прямо на глазах. Кроме того, уже упала одна из новых светодиодных мачт. По мнению водителей, если не предпринять срочных мер, то после сильных дождей, которые по прогнозам должны начаться в ближайшее время, масштаб разрушений может быть еще серьезней.

Штормовое предупреждение объявили и в Краснодарском крае. Ночью на курортный Сочи и окрестности обрушился ливень и штормовой ветер. В итоге деревья упали прямо на проезжую часть. Никто не пострадал, но проезд оказался затруднен. Повреждены и линии электропередачи. Несколько районов города, а также ближайшие к курорту поселки погрузились во тьму. Сейчас специалисты восстанавливают оборванные провода.