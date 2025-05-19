Названо возможное место проведения очередных переговоров России и Украины

Мирошник: следующий раунд переговоров между РФ и Украиной может пройти в Турции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Первые за три года переговоры двух стран состоялись 16 мая.

Следующий раунд переговоров между РФ и Украиной может снова пройти в Стамбуле. С таким предположением в беседе с «Известиями» выступил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Пока никаких нареканий по поводу возможности ведения переговоров в Стамбуле как на нейтральной площадке, доступной обеим сторонам, ни с одной стороны высказано не было. Поэтому есть шансы, что продолжаться диалог будет именно там, но при обоюдном желании сторон он может быть размещен в другом месте», — отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о сроках следующего раунда переговоров с Украиной. Об этом писал 5-tv.ru.

Первые за три года переговоры двух стран состоялись 16 мая. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что миссия со стороны нашей страны удовлетворена результатом встречи. По итогам оба государства представят свое видение прекращения огня в зоне специальной военной операции. Кроме того, должен состояться очередной обмен военнопленных в формате 1000 на 1000 человек.